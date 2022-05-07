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В НАТО ответили, наблюдают ли подготовку России к ядерному удару

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО не имеют данных, которые бы указывали на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности. В Альянсе делают все для того, чтобы минимизировать этот риск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью Welt am Sonntag.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе и в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметила никаких изменений в ядерной стратегии России", - сказал Столтенберг.

На вопрос журналиста, следовательно, для русского ядерного оружия нет высшего уровня готовности, генсек НАТО ответил: "Нет, мы не имеем никаких указаний на это".

"Наша работа - минимизировать этот риск. НАТО - самый сильный Альянс в мире. И наш посыл понятен: после применения ядерного оружия со всех сторон будут только проигравшие", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, российское руководство не верит, что может понести ответственность за совершенные в Украине военные преступления, а поэтому открыто говорит о ядерном оружии.

Отметим, в РФ неоднократно упоминало о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в случае ответа. Также с подобным утверждением выступили в Министерстве иностранных дел РФ.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс СтолтенбергЯдерное оружиеВойна России против Украины