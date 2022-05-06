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Россия шантажирует Европу ядерным оружием из-за чувства безнаказанности, - Зеленский

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Киев, Пятница 06 мая 2022 16:23
Россия шантажирует Европу ядерным оружием из-за чувства безнаказанности, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российское руководство не верит, что может понести ответственность за совершенные в Украине военные преступления. В Москве открыто говорят о ядерном оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия не верит, что ее накажут за военные преступления в Украине из-за ядерного шантажа", - сказал Зеленский в интервью британскому аналитическому центру по внешней политике Chatham House.

По его словам, руководители РФ отрыто говорят о ядерном оружии. Зеленский отметил, что в Москве называют время, за которое российские ракеты могут достигнуть европейских городов.

"Они делают это из-за чувства безнаказанности. Россия таким образом шантажирует Европу угрозами", - добавил он.

Напомним, высшие лица России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в качестве ответа.

Отметим, ранее аналогичное заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров допустил возможность применения ядерного оружия в Украине.

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