Россия шантажирует Европу ядерным оружием из-за чувства безнаказанности, - Зеленский

Российское руководство не верит, что может понести ответственность за совершенные в Украине военные преступления. В Москве открыто говорят о ядерном оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского .

"Россия не верит, что ее накажут за военные преступления в Украине из-за ядерного шантажа", - сказал Зеленский в интервью британскому аналитическому центру по внешней политике Chatham House.

По его словам, руководители РФ отрыто говорят о ядерном оружии. Зеленский отметил, что в Москве называют время, за которое российские ракеты могут достигнуть европейских городов.

"Они делают это из-за чувства безнаказанности. Россия таким образом шантажирует Европу угрозами", - добавил он.