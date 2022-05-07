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В НАТО відповіли, чи спостерігають підготовку Росії до ядерного удару

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В НАТО не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності. В Альянсі роблять все для того, щоб мінімізувати цей ризик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально та безжально. Ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести, у тому числі й у Росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не помітила жодних змін в ядерній стратегії Росії", - сказав Столтенберг.

На питання журналіста, отже, для російської ядерної зброї немає вищого рівня готовності, генсек НАТО відповів: "Ні, ми не маємо жодних вказівок на це".

"Наша робота - мінімізувати цей ризик. НАТО - найсильніший Альянс у світі. І наш посил зрозумілий: після застосування ядерної зброї з усіх боків будуть лише ті, хто програв", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, російське керівництво не вірить, що може понести відповідальність за скоєні в Україні військові злочини, а тому відкрито говорить про ядерну зброю.

Зазначимо, у РФ неодноразово згадувало про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в разі відповіді. Також з подібним твердженням виступили в Міністерстві закордонних справ РФ.

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