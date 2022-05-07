В НАТО відповіли, чи спостерігають підготовку Росії до ядерного удару

"Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально та безжально. Ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести, у тому числі й у Росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не помітила жодних змін в ядерній стратегії Росії", - сказав Столтенберг.

На питання журналіста, отже, для російської ядерної зброї немає вищого рівня готовності, генсек НАТО відповів: "Ні, ми не маємо жодних вказівок на це".

"Наша робота - мінімізувати цей ризик. НАТО - найсильніший Альянс у світі. І наш посил зрозумілий: після застосування ядерної зброї з усіх боків будуть лише ті, хто програв", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, російське керівництво не вірить, що може понести відповідальність за скоєні в Україні військові злочини, а тому відкрито говорить про ядерну зброю.

Зазначимо, у РФ неодноразово згадувало про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в разі відповіді. Також з подібним твердженням виступили в Міністерстві закордонних справ РФ.

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