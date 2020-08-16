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НАТО отрицает наращивание сил у границ Беларуси

Автор: РБК-Украина

В НАТО ответили на сегодняшние обвинения Лукашенко

Организация Североатлантического договора (НАТО) опровергает заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает силы у ее границ. А присутствие войск на восточном фланге не является угрозой для третьих стран.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

"В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначен для предотвращения конфликтов и сохранения мира", - заявили в НАТО, призвав Беларусь уважать основные свободы, включая право на мирный протест.

Отметим, сегодня на провластном митинге в Минске Лукашенко заявил, что "натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот", а также о том, что якобы идет наращивание военной мощи на границе с Беларусью.

Напомним, после этого стало известно, что армия Беларуси проведет военные учения возле границы с Литвой.

Кроме того, на обвинения Лукашенко в якобы вмешательстве в ситуацию в стране ответили и в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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