НАТО заперечує нарощування сил біля кордонів Білорусі

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) спростовує заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що альянс нарощує сили біля її кордонів. А присутність військ на східному фланзі не є загрозою для третіх країн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО.

"В регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині не представляє загрози для жодної країни. Вона носить строго оборонний, непропорційний характер і призначена для запобігання конфліктів та збереження миру", - заявили в НАТО, закликавши Білорусь поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест.

Відзначимо, сьогодні на провладному мітингу в Мінську Лукашенко заявив, що "натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт", а також про те, що нібито йде нарощування військової могутності на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, після цього стало відомо, що армія Білорусі проведе військові навчання біля кордону з Литвою.

Крім того, на звинувачення Лукашенка у нібито втручанні в ситуацію в країні відповіли і в Офісі президента України Володимира Зеленського.