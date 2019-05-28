ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НАТО відреагували на загострення ситуації між Косовом та Сербією

Новини » Політика    28.05.2019 - 14:27
У НАТО відреагували на загострення ситуації між Косовом та Сербією
Ілюстративне фото (balcanicaucaso.org)

У KFOR заявили, що на півночі регіону немає ніяких військових сил

Місія Північноатлантичного альянсу відреагувала на загострення ситуації між Косовом та Сербією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті KFOR.

Так, Міжнародні сили з підтримки миру в Косово заявляють, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

"KFOR повідомляє, що поліція Косова проводить поліцейську операцію на всій території Косово після ордерів на арешт, виданих Приштинським судом у зв'язку з розслідуванням корупції", - йдеться в заяві.

KFOR підтверджує, що це тільки поліцейська операція, і ніякі сили безпеки Косова або будь-які інші військові сили не були розгорнуті на півночі країни.

Зазначимо, KFOR пропонує сторонам вирішувати суперечки мирно і відповідально, без застосування сили чи насильства. KFOR продовжує стежити за ситуацією і готовий втрутитися для забезпечення безпеки всіх громад у відповідності зі своїм мандатом, наданим резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Косово Хашим Тачі заявив, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.

Додамо, у зв'язку з ситуацією резидент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як косовська поліція провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косово.

 

Президент Сербії привів війська у повну боєготовність Президент Сербії визнав втрату контролю над Косовим
Новини України НАТОСербияКосово
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся