Європарламент закликав РФ гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці

Фото: Керченську протоку (twitter.com/kerch.fm)

Парламентарії вимагають від РФ негайно звільнити незаконно заарештованих українських моряків

Європейський парламент закликав Росію гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці. Про це йдеться у прийнятій в середу резолюції Європейського парламенту за доповіддю "Про реалізацію Угоди про асоціацію ЄС - Україна", передає РБК-Україна.

У документі парламентарі рішуче засуджують недавню агресію Росії проти України в Керченській протоці і "вимагають негайного і беззастережного звільнення всіх українських суден і моряків".

У Європарламенті серйозно стурбовані тим, що напруженість може представляти собою "повзучу спробу анексувати суверенні права України на Азовському морі". У зв'язку з цим Росія повинна гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море, йдеться в резолюції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФСБ Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації", оскільки українські кораблі нібито погрожували Керченському мосту. Крім того, у ФСБ заявили, що мова про блокаду не йде.

Відзначимо, 25 листопада РФ напала на українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля. Крім того, в ході атаки РФ були захоплені 24 українських моряків, троє з них отримали поранення. На даний момент всі вони незаконно утримуються в Москві, у РФ заявляють, що українські моряки нібито незаконно перетнули кордон.