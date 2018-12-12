У Європарламенті вважають за доцільне продовження санкцій проти РФ

Фото: засідання Європейського парламенту (europarl.europa.eu)

У Європарламенті закликали ЄС продовжити санкції, якщо РФ не звільнить незаконно заарештованих українських моряків

Європейський парламент вважає, що у зв'язку нападом РФ на українські кораблі і їх екіпажі в Керченській протоці Європейський союз повинен продовжити санкції проти Росії. Про це йдеться у прийнятій в середу резолюції Європейського парламенту з доповіддю "Про реалізацію Угоди про асоціацію ЄС - Україна", передає РБК-Україна.

В документі міститься заклик до Європейського союзу та його держав-членів запровадити адресні санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці не будуть звільнені і якщо відбудеться подальша військова ескалація.

Крім того, Європейський парламент закликав Росію гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці. У Європарламенті серйозно стурбовані тим, що напруженість може представляти собою "повзучу спробу анексувати суверенні права України на Азовському морі". У зв'язку з цим Росія повинна гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море, йдеться в резолюції.

Нагадаємо, у ФСБ Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації", оскільки українські кораблі нібито погрожували Керченському мосту. Крім того, у ФСБ заявили, що мова про блокаду не йде.

Відзначимо, 25 листопада РФ напала на українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля. Крім того, в ході атаки РФ були захоплені 24 українських моряів, троє з них отримали поранення. На даний момент всі вони незаконно утримуються в Москві, у РФ заявляють, що українські моряки нібито незаконно перетнули кордон.