НАТО в "останню хвилину" намагається узгодити гарантії для України, - Politico

Протягом кількох тижнів Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали це питання з Україною, а також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС та "Великій сімці". Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для всіх країн, готових надати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі варіюються від країни до країни.

Видання зазначає, що ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку Україні.

Україна хоче якомога швидше вступити в НАТО, що дасть їй доступ до знаменитої статті 5 альянсу - напад на одного є нападом на всіх. Але багато союзників усередині альянсу загалом згодні з тим, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни, як мінімум.

Тому найбільші держави альянсу працюють над тим, які тимчасові безпекові зобов'язання вони можуть дати Україні. Однак ця точка зору не є універсальною: країни східного флангу НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до вступу, навіть попри бойові дії, що тривають.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні та Брюсселі, які говорили на умовах анонімності через делікатність обговорень, мета західних держав полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму "парасольки" на щорічному саміті НАТО.

"Триває обговорення; воно досить просунуте, фактично дуже просунуте, і ми дуже сподіваємося, що воно може бути завершене до кінця саміту", - сказав французький чиновник.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши, що наразі тривають "шалені переговори в останню хвилину" щодо того, "який вигляд це має мати".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу в наступному може стати вирішальним на шляху до вступу України.

На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів НАТО підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Крім того, Україна потребує чітких гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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