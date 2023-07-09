НАТО в "последнюю минуту" пытается согласовать гарантии для Украины, - Politico

В течение нескольких недель Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Украиной, а также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и "Большой семерке". Идея заключается в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, готовых предоставить Украине постоянную военную помощь, даже если детали варьируются от страны к стране.

Издание отмечает, что эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны демонстрировать долгосрочную поддержку Украине.

Украина хочет как можно скорее вступить в НАТО, что даст ему доступ к знаменитой статье 5 альянса - нападение на одного является нападением на всех. Но многие союзники внутри альянса в целом согласны с тем, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны, как минимум.

Поэтому крупнейшие державы альянса работают над тем, какие временные обязательства по безопасности они могут дать Украине. Однако эта точка зрения не является универсальной: страны восточного фланга НАТО настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь к вступлению, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия.

По словам официальных лиц в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности обсуждений, цель западных держав состоит в том, чтобы представить свою рамочную программу "зонтика" на ежегодном саммите НАТО.

"Идет обсуждение; оно довольно продвинутое, фактически очень продвинутое, и мы очень надеемся, что оно может быть завершено к концу саммита", - сказал французский чиновник.

Высокопоставленный дипломат НАТО согласился с этим, сообщив, что в настоящее время ведутся "бешеные переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса в следующем может стать решающим на пути Украины к вступлению.

На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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