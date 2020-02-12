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В НАТО одобрили возобновление и расширение миссии в Ираке

Новости » В мире     12.02.2020 - 20:20
В НАТО одобрили возобновление и расширение миссии в Ираке
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В Альянсе ждут одобрение возобновления миссии от Ирака

Министры обороны стран-участниц Североатлантического Альянса (НАТО) одобрили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

По его словам, миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность. Это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака", - заявил Столтенберг.

Напомним, 4 января НАТО объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце января Ирак возобновил совместную с возглавляемой США коалицией операцию против "Исламского государства" в регионе. Операция возобновлена пока не будут определены новые отношения коалиции и Ирака.

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