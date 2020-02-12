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НАТО хочет возобновить присутствие в Ираке

Новости » В мире     12.02.2020 - 14:08
НАТО хочет возобновить присутствие в Ираке
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО намерено не допустить возвращения ИГИЛ в регион

Североатлантический Альянс планирует возобновить пребывание в Ираке для недопущения возвращения в регион боевиков "Исламского государства". Об этом в среду, 12 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг ожидает, что министры обороны стран-НАТО согласятся "активизировать и оказать большую поддержку Ираку".

"Поскольку чрезвычайно важно, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось. Мы видели насилие, за которое они несут ответственность, и от которого пострадали Ирак и союзники НАТО", - пояснил Столтенберг.

Напомним, НАТО объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Также РБК-Украина сообщало, что лидеры Франции, Германии и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции. В итоге Ирак возобновил операцию против "Исламского государства" в регионе, но только на время, пока не будет принято решение о дальнейших взаимоотношениях между Ираком и коалицией.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне Ирак возобновил совместную с коалицией США операцию против ИГИЛ
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