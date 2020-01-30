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Ирак возобновил совместную с коалицией США операцию против ИГИЛ

Новости » В мире     30.01.2020 - 19:11
Ирак возобновил совместную с коалицией США операцию против ИГИЛ
Иллюстративное фото (defense.gov)

Операция возобновлена пока не будут определены новые отношения коалиции и Ирака

Ирак возобновил совместную с возглавляемой США коалицией операцию против "Исламского государства" в регионе. Об этом говорится в заявлении иракских военных, передает Reuters.

Сообщается, что операция продлена на время, пока не будет принято решение о дальнейших взаимоотношениях между Ираком и коалицией.

"Чтобы использовать время, которое осталось у международной коалиции до начала новых отношений (между Ираком и коалицией - ред.)... Было принято решение проводить совместные операции", - говорится в заявлении.

Совместная операция включает воздушную поддержку иракских сил в зависимости от их потребностей.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб. Впоследствии парламент Ирака проголосовал за вывод международных войск с территории страны.

В итоге международная коалиция несколько раз приостанавливала операцию против ИГИЛ в Ираке. При этом Ирак отказывался давать согласие на возобновление операции коалиции в регионе.

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