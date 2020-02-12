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У НАТО схвалили відновлення і розширення місії в Іраку

Новини » В світі     12.02.2020 - 20:20
У НАТО схвалили відновлення і розширення місії в Іраку
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В Альянсі чекають схвалення відновлення місії від Іраку

Міністри оборони країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу (НАТО) схвалили відновлення і розширення тренувальної місії по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава в Іраку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг Twitter.

За його словами, місія НАТО буде відновлена і розширена в Іраку в разі схвалення з боку Багдада.

"НАТО посилює боротьбу з міжнародним тероризмом. Міністри оборони країн НАТО прийняли рішення відновити роботу тренувальній місії в Іраку і розширити її діяльність. Це буде робитися в тісній співпраці з урядом Іраку", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 4 січня НАТО оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці січня Ірак відновив спільну з очолюваної США коаліцією операцію проти "Ісламської держави" в регіоні. Операція відновлено поки не будуть визначені нові відносини коаліції та Іраку.

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