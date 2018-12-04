В НАТО обвинили Россию в нарушении договора о ракетах

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В НАТО отметили, что США полностью соблюдают свои обязательства по договору РСМД с момента его вступления в силу

Страны НАТО заявили, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

В НАТО отметили, что США полностью соблюдают свои обязательства по договору РСМД с момента его вступления в силу.

"Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и имеет на вооружении ракетную систему 9М729, которая нарушает ДРСМД и создает значительные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Отметим, помощники французского президента Эммануэля Макрона заявили, что во время встречи в Париже Макрон и американский президент Дональд Трамп договорились, что Соединенные Штаты проконсультируются с НАТО по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению ДРСМД, посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло.