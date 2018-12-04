У НАТО звинуватили Росію в порушенні договору про ракети

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В НАТО відзначили, що США повністю дотримуються свої зобов'язання за договором РСМД з моменту його вступу в силу

Країни НАТО заявили, що Росія порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

В НАТО відзначили, що США повністю дотримуються свої зобов'язання за договором РСМД з моменту його вступу в силу.

"Союзники прийшли до висновку, що Росія розробила і має на озброєнні ракетну систему 9М729, яка порушує ДРСМД і створює значні ризики для євроатлантичної безпеки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Зазначимо, помічники французького президента Еммануеля Макрона заявили, що під час зустрічі в Парижі Макрон і американський президент Дональд Трамп домовилися, що Сполучені Штати проконсультуються з НАТО щодо виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Також Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.