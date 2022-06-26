В НАТО не обсуждают вступление Украины в Альянс, - глава МИД Испании

Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не обсуждается среди стран-участников Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альвареса в интервью El Pais.
Он подчеркнул, что НАТО пока не рассматривает членство Украины в Альянсе в среднесрочной перспективе.
"Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин для незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Оно никогда не было на столе, и сейчас его тоже не обсуждают", - заявил министр.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия начала "военную операцию" из-за того, что Запад пытался "втянуть Украину в НАТО".
Также мы писали, что, по словам замглавы ОП Игоря Жовквы, Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-участниц.
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