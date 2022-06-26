У НАТО не обговорюють вступ України до Альянсу, - голова МЗС Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альвареса в інтерв'ю El Pais .

Він наголосив, що НАТО поки не розглядає членство України в Альянсі у середньостроковій перспективі.

"Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, і зараз його теж не обговорюють", - заявив міністр.