Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, - ОП

Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Офиса президента Игоря Жовквы для FT .

По его словам, на саммите НАТО в Мадриде должны принять новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает альянс развивать партнерство с Украиной. Официальный Киев признает, что краткосрочной перспективе вступление невозможно, но НАТО должно подтвердить партнерство.

"Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем", - отметил Жовква.

Кроме того, Украина хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору", - добавил он.