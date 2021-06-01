ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий

Новина українською →
Брюссель, Вторник 01 июня 2021 21:59
В НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Североатлантический Альянс планирует создать центр по развитию технологий. Отмечается, что это необходимо для укрепления технологического преимущества НАТО.

Об этом на пресс-конференции сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы "НАТО-2030" мы сейчас обсуждаем то, как мы можем создать этот центр", - сказал он.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО технологии
NEWS
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе