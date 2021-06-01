В НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий
Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Североатлантический Альянс планирует создать центр по развитию технологий. Отмечается, что это необходимо для укрепления технологического преимущества НАТО.
Об этом на пресс-конференции сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы "НАТО-2030" мы сейчас обсуждаем то, как мы можем создать этот центр", - сказал он.
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