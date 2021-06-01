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У НАТО обговорюють створення центру з розвитку технологій

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Брюссель, Вівторок 01 червня 2021 21:59
У НАТО обговорюють створення центру з розвитку технологій Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Північноатлантичний Альянс планує створити центр з розвитку технологій. Зазначається, що це необхідно для зміцнення технологічної переваги НАТО.

Про це на пресконференції повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ми повинні зміцнити нашу технологічну перевагу. Тому в рамках ініціативи "НАТО-2030" ми зараз обговорюємо те, як ми можемо створити цей центр", - сказав він.

За його словами, центр дозволить допомагати союзникам НАТО координувати зусилля з розвитку технологій і надавати їм додаткове фінансування від країн-членів Альянсу.

Генсек висловився про проведення саміту НАТО 14 червня. У своєму Twitter він написав, що пройшли зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Альянсу для підготовки зустрічі через два тижні.

"Ми обговорювали різні питання, в тому числі Афганістан, Білорусь, Росію і Китай. Міністри погодилися, що нам необхідно прийняти амбітні рішення для зміцнення трансатлантичних зв'язків в епоху глобальної конференції", підкреслив він.

Нагадаємо, 31 травня в інтерв'ю президента німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung президент України Володимир Зеленський розповів, буде країна застосовувати п'яту статтю НАТО, якщо вона отримає членство в Альянсі. За його словами, Україна не хоче війни.

Відзначимо, недавно в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет буде містити завдання, які Україна повинна виконати до 2025 року.

До цього Зеленський заявляв, що вже настав час надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

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