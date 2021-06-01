У НАТО обговорюють створення центру з розвитку технологій
Північноатлантичний Альянс планує створити центр з розвитку технологій. Зазначається, що це необхідно для зміцнення технологічної переваги НАТО.
Про це на пресконференції повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Ми повинні зміцнити нашу технологічну перевагу. Тому в рамках ініціативи "НАТО-2030" ми зараз обговорюємо те, як ми можемо створити цей центр", - сказав він.
За його словами, центр дозволить допомагати союзникам НАТО координувати зусилля з розвитку технологій і надавати їм додаткове фінансування від країн-членів Альянсу.
Генсек висловився про проведення саміту НАТО 14 червня. У своєму Twitter він написав, що пройшли зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Альянсу для підготовки зустрічі через два тижні.
"Ми обговорювали різні питання, в тому числі Афганістан, Білорусь, Росію і Китай. Міністри погодилися, що нам необхідно прийняти амбітні рішення для зміцнення трансатлантичних зв'язків в епоху глобальної конференції", підкреслив він.
Нагадаємо, 31 травня в інтерв'ю президента німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung президент України Володимир Зеленський розповів, буде країна застосовувати п'яту статтю НАТО, якщо вона отримає членство в Альянсі. За його словами, Україна не хоче війни.
Відзначимо, недавно в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет буде містити завдання, які Україна повинна виконати до 2025 року.
До цього Зеленський заявляв, що вже настав час надати Україні План дій щодо членства в НАТО.