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НАТО обсуждает крупнейшее развертывание своих сил со времен холодной войны, - El Pais

Фото: НАТО обсуждает крупнейшее развертывание своих сил со времен холодной войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО рассмотрит возможность крупнейшего развертывания сил со времен холодной войны. Решение будут обсуждать члены альянса во время саммита в Мадриде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

НАТО готово превратить восточную Европу в форт с тысячами военных и большим количеством техники. Таким образом альянс планирует быть готовым в случае агрессии против любого государства-члена.

Саммит в Мадриде состоится с 28 по 30 июня. Как отмечает источники издания, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, который состоит из боевых групп, к бригадам. Сегодня же формирования насчитывают до 1,6 тысячи военных, а их превращение в бригады - удвоит число.

Некоторые же союзники настаивают на размещении дивизий под командованием генералов. Это, со своей стороны, предполагает до 15 тысяч военных.

Во время саммита в Мадриде может быть одобрено новую стратегическую концепцию альянса, что возлагает край связям с Кремлем. В то же время Россия будет обозначена как прямая угроза.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО.

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