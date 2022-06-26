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НАТО обговорює найбільше розгортання своїх сил з часів холодної війни, - El Pais

Фото: НАТО обговорює найбільше розгортання своїх сил з часів холодної війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО розгляне можливість найбільшого розгортання сил з часів холодної війни. Рішення обговорюватимуть члени альянсу під час саміту в Мадриді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

НАТО готове перетворити Східну Європу на форт з тисячами військових й великою кількістю техніки. Таким чином альянс планує бути готовим у разі агресії проти будь-якої держави-члена.

Саміт в Мадриді відбудеться з 28 по 30 червня. Як відзначає джерела видання, деякі країни хочуть перейти від нинішньої присутності на сході альянсу, який складається з бойових груп, до бригад. Сьогодні ж формування налічують до 1,6 тисячі військових, а їх перетворення у бригади - подвоїть число.

Деякі ж союзники наполягають на розміщенні дивізій під командуванням генералів. Це, зі свого боку, передбачує до 15 тисяч військових.

Під час саміту в Мадриді може бути схвалено нову стратегічну концепцію альянсу, що покладає край зв'язкам з Кремлем. Водночас Росію буде позначено як пряму загрозу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна поки не буде робити кроки щодо вступу до НАТО.

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