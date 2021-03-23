У НАТО нет общей позиции по "Северному потоку-2", - Столтенберг

Североатлантический альянс не имеет четкой позиции по проекту газопровода "Северный поток-2". Однако это не должно мешать НАТО выполнять свои главные задачи.

"Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток - 2". Не только Соединенные Штаты, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку - 2"", - заявил он.

По словам Столтенберга, НАТО выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.