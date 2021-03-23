У НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2", - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не має чіткої позиції щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Однак це не повинно заважати НАТО виконувати свої головні завдання.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"Є різні позиції союзників по НАТО щодо проекту "Північний потік - 2". Не тільки Сполучені Штати, але й деякі інші союзники налаштовані критично, але є й союзники з протилежною позицією. Оскільки НАТО приймає спільні рішення, вона не виробила спільної позиції по "Північному потоку - 2"", - заявив він.

За словами Столтенберга, НАТО виступає за посилення своєї енергетичної безпеки шляхом диверсифікації джерел постачання енергоресурсів.