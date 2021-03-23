RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2", - Столтенберг

Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний альянс не має чіткої позиції щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Однак це не повинно заважати НАТО виконувати свої головні завдання.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"Є різні позиції союзників по НАТО щодо проекту "Північний потік - 2". Не тільки Сполучені Штати, але й деякі інші союзники налаштовані критично, але є й союзники з протилежною позицією. Оскільки НАТО приймає спільні рішення, вона не виробила спільної позиції по "Північному потоку - 2"", - заявив він.

За словами Столтенберга, НАТО виступає за посилення своєї енергетичної безпеки шляхом диверсифікації джерел постачання енергоресурсів.

Нагадаємо, генсек США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва газопроводу "Північного потоку-2". Він переконаний, що проект суперечить інтересам всього ЄС і може підірвати інтереси України і Польщі.

Крім того, в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проекту посилить агресію з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Єнс СтолтенбергНАТОПівнічний потік-2
Читайте також
Блінкен про "Північний поток-2": суперечить інтересам ЄС та може підірвати Україну
Україна повинна зрозуміти, коли стане членом НАТО в найближчі три роки, - Стефанишина
Прогноз погоди