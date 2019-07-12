ru
ua

В НАТО обеспокоены из-за покупки Турцией российских С-400


Российские С-400 несовместимы с системой противовоздушной обороны НАТО

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя НАТО.

В альянсе отметили, что союзники сами могут решать, какое вооружение им закупать.

"Союзники сами принимают решения о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил представитель НАТО.

Также там отметили, что российские комплексы несовместимы с системой противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО, тогда как совместимость вооруженных сил НАТО является абсолютно необходимой для проведения операций и миссий.

Напомним, что 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

Отметим, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса за решения, которые подрывают безопасность блока.

 

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета
Читать все новости