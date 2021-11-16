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НАТО обеспокоенно испытаниями космического оружия Россией

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что испытания космического оружия Россией вызывает беспокойство. Поскольку, по его словам, такие действия показывают, что Москва работает над оружием, способным поражать критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 News.

"Это показывает, что Россия сейчас разрабатывает новые системы оружия, которые могут сбивать спутники, уничтожать важные космические возможности для базовой инфраструктуры на Земле, такие как связь, навигация или раннее предупреждение о запуске ракет", - сказал он.

Напомним, вчера Россия провела испытания, в рамках которых был уничтожен спутник радиотехнической разведки из серии "Целина-Д".

Кроме того, в космическом командовании США заявили, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

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