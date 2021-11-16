НАТО стурбоване випробуваннями космічної зброї Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що випробування космічної зброї Росією викликає занепокоєння. Оскільки, за його словами, такі дії показують, що Москва працює над зброєю, здатною вражати критично важливу інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 News.
"Це показує, що Росія зараз розробляє нові системи зброї, які можуть збивати супутники, знищувати важливі космічні можливості для базової інфраструктури на Землі, такі як зв'язок, навігація або раннє попередження про запуск ракет", - сказав він.
Нагадаємо, вчора Росія провела випробування, в рамках яких був знищений супутник радіотехнічної розвідки з серії "Целіна-Д".
Крім того, в космічному командуванні США заявили, що Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".