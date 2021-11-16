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Россия подтвердила испытания ракеты, уничтожившей в космосе спутник

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Вторник 16 ноября 2021 16:43
Россия подтвердила испытания ракеты, уничтожившей в космосе спутник Фото: (nasa.gov)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, Россия провела испытания, в рамках которых был уничтожен спутник радиотехнической разведки из серии "Целина-Д". В рамках испытаний противоспутниковой ракеты Россия уничтожила спутник "Космос-1408".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Уничтоженный космический спутник был выведен на орбиту еще в 1982 году.

При этом в Минобороны РФ заявили, что осколки спутника якобы не представляют угрозы для орбитальных аппаратов.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования", - заявили в ведомстве.

Напомним, в космическом командовании США заявили, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

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