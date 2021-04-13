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НАТО никогда не признает аннексию Крыма, - Столтенберг

Автор: Анастасия Рокитна

НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины.

Об этом заявил на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс поддерживает суверенитет Украины.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - заявил Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что из-за стягивания войск РФ к границам Украины состоится заседание комиссии Украины-НАТО. На нем планируют обсудить, в частности, санкции против Российской Федерации.

Напомним, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

Отметим, Министерство иностранных дел Польши выступает за ужесточение санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. Действия РФ могут иметь наступательный характер.

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Новости Украины НАТОУкраинаЙенс Столтенберг
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