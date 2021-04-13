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НАТО ніколи не визнає анексію Криму, - Столтенберг

Автор: Анастасія Рокитна

НАТО ніколи не визнає анексію Криму. Північноатлантичний альянс заявив про підтримку України.

Про це заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, Альянс підтримує суверенітет України.

"НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - заявив Йенс Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.

Нагадаємо, в Україні заявили, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі. Дії РФ можуть мати наступальний характер.

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Новини України НАТОУкраїнаЄнс Столтенберг
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