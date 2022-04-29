UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО несколько раз на этой неделе поднимал истребители из-за самолетов России

Фото: НАТО несколько раз на этой неделе поднимал истребители из-за самолетов России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Истребители НАТО за последние четыре дня несколько раз поднимались на перехват российских самолетов. Авиация РФ над Балтийским и Черным морем приближалась к воздушному пространству союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Истребители НАТО, дислоцированные как в регионах Балтийского, так и в Черноморском регионах, пытались несколько раз за последние четыре дня отслеживать и перехватывать российские самолеты вблизи воздушного пространства союзников", - пишет издание, ссылаясь на командование воздушных сил Альянса.

Указано, что радары НАТО отслеживали ряд неизвестных самолетов над Балтийским и Черным морями со вторника.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, которые приближались к воздушному пространству союзников", - сообщают в командовании воздушных сил НАТО", - информируют в командовании.

Напомним, недавно экскомандующий НАТО завил, что западные страны должны готовиться к войне с Россией. Чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину "всю серьезность".

При этом, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО за "посредническую войну" против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО