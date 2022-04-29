НАТО декілька разів цього тижня підіймав винищувачі через літаки Росії

"Винищувачі НАТО, дислоковані як у регіонах Балтійського, так і в Чорноморському регіонах, намагалися кілька разів за останні чотири дні відстежувати та перехоплювати російські літаки поблизу повітряного простору союзників", - пише видання, посилаючись на командування повітряних сил Альянсу.

Вказано, що радари НАТО відстежували низку невідомих літаків над Балтійським та Чорним морями з вівторка.

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, підіймали в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні підіймали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближались до повітряного простору союзників", - повідомляють у командуванні повітряних сил НАТО", - інформують у командуванні.

Нагадаємо, нещодавно екскомандувач НАТО завив, що західні країни мають готуватися до війни з Росією. Аби показати російському президенту Володимиру Путіну "всю серйозність".

При цьому, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти РФ.

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