ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Худший вариант": Запад должен готовиться к войне с РФ, - экскомандующий НАТО

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 12:32
"Худший вариант": Запад должен готовиться к войне с РФ, - экскомандующий НАТО Фото: экскомандующий НАТО призвал готовиться к войне с РФ (Exercise Rapid Trident)
Автор: Мария Кучерявец

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что западные страны должны готовиться к войне с Россией. Чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину "всю серьезность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью ВВС.

По его словам, очевидная эскалация военных целей является "абсолютно правильным подходом".

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем Альянсе", - сказал Ширрефф.

Вместе с тем экскомандующий НАТО предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация нужна, чтобы показать "серьезность Запада".

"Худший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, в конце концов, Путин уважает силу", - резюмировал Ширрефф.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО за "посредническую войну" против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги