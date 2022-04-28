"Худший вариант": Запад должен готовиться к войне с РФ, - экскомандующий НАТО

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что западные страны должны готовиться к войне с Россией. Чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину "всю серьезность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью ВВС.

По его словам, очевидная эскалация военных целей является "абсолютно правильным подходом".

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем Альянсе", - сказал Ширрефф.

Вместе с тем экскомандующий НАТО предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация нужна, чтобы показать "серьезность Запада".

"Худший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, в конце концов, Путин уважает силу", - резюмировал Ширрефф.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО за "посредническую войну" против РФ.

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