НАТО несколько раз на этой неделе поднимал истребители из-за самолетов России

Истребители НАТО за последние четыре дня несколько раз поднимались на перехват российских самолетов. Авиация РФ над Балтийским и Черным морем приближалась к воздушному пространству союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Истребители НАТО, дислоцированные как в регионах Балтийского, так и в Черноморском регионах, пытались несколько раз за последние четыре дня отслеживать и перехватывать российские самолеты вблизи воздушного пространства союзников", - пишет издание, ссылаясь на командование воздушных сил Альянса.

Указано, что радары НАТО отслеживали ряд неизвестных самолетов над Балтийским и Черным морями со вторника.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, которые приближались к воздушному пространству союзников", - сообщают в командовании воздушных сил НАТО", - информируют в командовании.

Напомним, недавно экскомандующий НАТО завил, что западные страны должны готовиться к войне с Россией. Чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину "всю серьезность".

При этом, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО за "посредническую войну" против РФ.

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