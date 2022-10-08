НАТО необхідно зробити більше для захисту альянсу від РФ, - Міноборони Німеччини

НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від потенційних дій Росії та президента Володимира Путіна.

"Ми, НАТО, маємо зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, як далеко може зайти путінська манія величі", - заявила Ламбрехт під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка вводила європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми маємо поставитися до них серйозно і бути готовими", - сказала вона.