RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО необходимо сделать больше для защиты альянса от РФ, - Минобороны Германии

Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и президента Владимира Путина.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.

Ранее мы писали, что Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако в Минобороны страны отметили, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.

Также сообщалось, что страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО