НАТО необходимо сделать больше для защиты альянса от РФ, - Минобороны Германии

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и президента Владимира Путина.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.