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НАТО необхідно зробити більше для захисту альянсу від РФ, - Міноборони Німеччини

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Субота 08 жовтня 2022 16:10
НАТО необхідно зробити більше для захисту альянсу від РФ, - Міноборони Німеччини Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від потенційних дій Росії та президента Володимира Путіна.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми, НАТО, маємо зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, як далеко може зайти путінська манія величі", - заявила Ламбрехт під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка вводила європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми маємо поставитися до них серйозно і бути готовими", - сказала вона.

Раніше ми писали, що Німеччина вітала рішення України подати заявку на вступ України до НАТО. Однак у Міноборони країни зазначили, що рішення щодо її ухвалення повинні прийматися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

Також повідомлялося, що країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якнайшвидше для продовження підтримки України.

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