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НАТО необходимо сделать больше для защиты альянса от РФ, - Минобороны Германии

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Суббота 08 октября 2022 16:10
НАТО необходимо сделать больше для защиты альянса от РФ, - Минобороны Германии Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и президента Владимира Путина.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", - заявила Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", - сказала она.

Ранее мы писали, что Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако в Минобороны страны отметили, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.

Также сообщалось, что страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

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