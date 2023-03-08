НАТО необхідно розгорнути постійний контингент в країнах Балтії, - МО Німеччини

Про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами міністра, це питання стосується всього Альянсу, а не лише Німеччини. Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу.

Анушаускас зі свого боку підтримав ідею постійної присутності німецької бригади в Литві, оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні. Він додав, що Литва готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус також повідомив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, "ніж будь-коли після закінчення холодної війни".