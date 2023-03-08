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НАТО необходимо развернуть постоянный контингент в странах Балтии, - МО Германии

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал НАТО принять решение о постоянном присутствии войск для защиты стран Балтии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам министра, этот вопрос касается всего Североатлантического союза, а не только Германии. Он также отметил, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и Альянс в целом рассматривают возможность создания гибких подразделений для защиты всего восточного фланга.

Анушаускас, со своей стороны, поддержал идею постоянного присутствия немецкой бригады в Литве, поскольку линия обороны НАТО начинается именно в этой стране. Он добавил, что Литва готовит необходимую инфраструктуру для размещения германских военных.

Писториус также сообщил, что Германия планирует развертывание огромного аппарата из 5 тысяч военных, а также гражданских служащих и членов их семей. По его словам, внимание к восточному флангу сейчас важнее, "чем когда-либо после окончания холодной войны".

Ранее Анушаускас заявлял, что НАТО должно быть готово к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой.

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