ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою, - "Гаюн"

Новость на русском →
Мінськ, Вівторок 21 лютого 2023 10:53
Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою, - "Гаюн" Фото: Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою (t me modmilby)
Автор: Марія Кучерявець

Чотири колони з військовою технікою Білорусі вирушили з Мінська у бік кордону з Литвою. Мова йде про близько 74 одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"МО РБ заявило, що в рамках перевірки боєздатності ЗС РБ одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район", - цитують відомство спостерігачі.

Хоча Міноборони Білорусі не називає конкретну військову частину, за даними "Гаюна", йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.

"Сьогодні вночі підрозділи 120-ї бригади висунулися не менш як чотирма колонами у супроводі ВАІ, загальна кількість техніки близько 74 одиниці", - казано в повідомленні.

За інформацією спостерігачів, серед техніки було помічено:

  • БМП - 35 одиниць
  • "Урал" (КУНГ та тентовані) - 21 одиниця
  • УАЗ - 2-3 од.
  • КамАЗ - 8 од.
  • Бензовоз - 2 од.
  • Кран та вантажний маніпулятор

Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою, - &quot;Гаюн&quot;

"Колони пройшли МКАД і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та м. Ошмяни", - додають спостерігачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гомельській області Білорусі побудують новий військовий полігон і військове містечко.

Також ми писали про те, що Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва кордон з Білоруссю Минск
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку