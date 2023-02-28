НАТО має бути готовим до вторгнення РФ до країн Балтії, - Міноборони Литви
НАТО має бути готовим до того, що Росія зробить спробу вторгнення до країн Балтії.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Анадолу".
Анушаускас заявив, що РФ становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.
"НАТО має бути готовим до швидкого реагування в разі загрози", - заявив литовський міністр.
Він нагадав, що Литва межує з Калінінградською областю і з Білоруссю, і що "війна Росії проти України підтверджує реальність військової загрози".
Міністр заявив, що агресивна риторика Кремля і його пропаганди, "інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, становлять реальну загрозу для Литви і регіону загалом".
Він зазначив, що у зв'язку з цим нарощування оборонного і стримувального потенціалу НАТО набуває першочергового значення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою.
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