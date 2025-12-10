У НАТО немає плану на випадок виходу США, - Politico

Як пише видання з посиланням на трьох дипломатів військового блоку, з огляду на те, що Сполучені Штати є найбільшим партнером у НАТО, альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.

"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - сказав один високопоставлений дипломат альянсу.

За даними співрозмовників Politico, всередині альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.

При цьому вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон.