У НАТО нет плана на случай выхода США, - Politico

НАТО не имеет планов на такой экстренный случай, как выход Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание со ссылкой на трех дипломатов военного блока, учитывая то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в НАТО, альянс не является местом, где союзники могут планировать какое-либо постамериканское будущее.
"Это разрушило бы саму цель НАТО", - сказал один высокопоставленный дипломат альянса.
По данным собеседников Politico, внутри альянса нет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.
При этом они интерпретируют сигналы Вашингтона не как прелюдию к выходу США из альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион.
Напомним, недавно СМИ писали, что Вашингтон требует, чтобы к 2027 году Европа перебрала на себя львиную долю ответственности за обычную оборону в рамках альянса, иначе США ограничат свое участие в координационных механизмах.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.
Сегодня же стало известно, что член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.
В законопроекте конгрессмен заявил, что НАТО был создан для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.
Этот законопроект обязывает президента США Дональда Трампа официально уведомить НАТО о выходе не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.