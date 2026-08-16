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В НАТО назвали вероятное происхождение сбитого над Румынией дрона

16:01 16.08.2026 Вс
1 мин
Дрон вошел в румынское воздушное пространство со стороны Молдовы
aimg Валерия Абабина
В НАТО назвали вероятное происхождение сбитого над Румынией дрона Фото иллюстративное: БПЛА в небе (Getty Images)
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Румынское Минобороны официально не называло происхождение дрона. Уточнение поступило из штаба операции НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Что сказали в НАТО

Представитель штаба операции НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что дополнительные детали произошедшего в воскресенье инцидента пока остаются предметом расследования. В то же время, он отметил, что беспилотник "вероятно, российский".

Ранее румынское Министерство обороны официально не называло происхождение дрона.

"Министерство национальной обороны постоянно следит за ситуацией и в режиме реального времени информирует союзные структуры о таких событиях", - добавили в ведомстве.

Где обнаружили беспилотник

Беспилотник обнаружили радаром примерно в 24 километрах севернее восточного города Галац - после того, как он вошел в Румынию со стороны Молдовы. Установив радиолокационный контакт, истребитель получил разрешение сбить его в 5:01 утра.

По данным властей, обломки уничтоженного аппарата упали в безлюдной местности между двумя деревнями.

Напомним, испанский истребитель F-18 в рамках миссии НАТО сбил беспилотник , незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы.

Накануне в румынской пограничной деревне Плауру обнаружили фрагменты еще одного беспилотника .

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