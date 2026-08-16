В НАТО назвали вероятное происхождение сбитого над Румынией дрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Что сказали в НАТО

Представитель штаба операции НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что дополнительные детали произошедшего в воскресенье инцидента пока остаются предметом расследования. В то же время, он отметил, что беспилотник "вероятно, российский".

Ранее румынское Министерство обороны официально не называло происхождение дрона.

"Министерство национальной обороны постоянно следит за ситуацией и в режиме реального времени информирует союзные структуры о таких событиях", - добавили в ведомстве.

Где обнаружили беспилотник

Беспилотник обнаружили радаром примерно в 24 километрах севернее восточного города Галац - после того, как он вошел в Румынию со стороны Молдовы. Установив радиолокационный контакт, истребитель получил разрешение сбить его в 5:01 утра.

По данным властей, обломки уничтоженного аппарата упали в безлюдной местности между двумя деревнями.