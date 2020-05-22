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В НАТО назвали России условия для возвращения США к Договору по открытому небу

Новости » Политика     22.05.2020 - 20:08
В НАТО назвали России условия для возвращения США к Договору по открытому небу
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Россия должна вернуться к выполнению договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул условия Российской Федерации для возвращения Соединенных Штатов Америки к Договору по открытому небу. Россию призывают отменить ограничения на полеты над некоторыми участками границы.

Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам заседания Совета НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что для возвращения США к Договору по открытому небу Россия должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

Как отмечается в опубликованном документе, страны НАТО считают, что Россия не выполняет пункты Договора по открытому небу и призвали Москву вернуться к полному выполнению этого договора.

В НАТО считают, что выполнение Россией условий договора позволит сохранить его после одностороннего решения США о выходе из него.

Напомним, в четверг, 21 мая, американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Позже государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о причинах решения Белого дома о выходе из совместного с Россией договора.

После того, как Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, послы НАТО решили провести экстренное совещание для обсуждения дальнейших действий. Послы НАТО планировали проанализировать возможные последствия решения Трампа.

Кроме того, вчера в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что имеют план "Б" на случай расторжения Договора по открытому небу.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америкидоговор
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