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У НАТО назвали Росії умови для повернення США до Договору про відкрите небо

Новини » Політика     22.05.2020 - 20:08
У НАТО назвали Росії умови для повернення США до Договору про відкрите небо
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Росія повинна повернутися до виконання договору

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув умови Російській Федерації для повернення Сполучених Штатів Америки до Договору про відкрите небо. Росію закликають скасувати обмеження на польоти над деякими ділянками кордону.

Про це йдеться в прес-релізі організації за підсумками засідання Ради НАТО.

Генсек НАТО наголосив, що для повернення США до Договору про відкрите небо Росія повинна скасувати обмеження на інспекційні польоти в районі Калінінграду та поблизу кордону з Грузією.

У НАТО вважають, що виконання Росією умов договору дозволить зберегти його після одностороннього рішення США про вихід з нього.

Договір про відкрите небо - це міжнародна угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літаків у повітряному просторі країн-підписантів. Договір був укладений у 1992 році представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів - Росія та США.

Нагадаємо, у четвер, 21 травня, американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору про відкрите небо. Пізніше державний секретар США Майк Помпео розповів про причини рішення Білого дому.

Після того, як Трамп оголосив про вихід США з договору, посли НАТО вирішили провести екстренну нараду для обговорення подальших дій, та щоб проаналізувати можливі наслідки такого рішення.

Крім того, вчора в російському зовнішньополітичному відомстві зазначали, що мають план "Б" на випадок розірвання Договору про відкрите небо.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати Америкидоговор
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