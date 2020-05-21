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В России заявили о "плане Б" на случай выхода США из Договора по открытому небу

Новости » Политика     21.05.2020 - 19:46
В России заявили о "плане Б" на случай выхода США из Договора по открытому небу
Фото: МИД РФ (flickr.com)

В МИД РФ призвали дождаться официального решения США

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков отреагировал на возможный выход Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу. Ермаков заявил о плане "Б".

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Ермакова, США "давно не позиционируют себя в качестве надежного партнера", выходя из этого, у России есть план "Б". При этом представитель российского МИД призвал дождаться официального подтверждения выхода США из договора.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе, которая "и без того ослаблена" и нанесет ущерб интересам союзников США.

Напомним, сегодня Белый дом известил своих международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что решение о выходе из договора связано с нарушениями со стороны России.

Незадолго до этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что американский президент Дональд Трамп готовится объявить о выходе США из Договора по открытому небу. Трамп сделает официальное заявление 22 мая.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкидоговор
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