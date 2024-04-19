У НАТО назвали "кроком назад" ухвалення Грузією закону про іноагентів

Він зазначив, що у НАТО стурбовані законом про іноагентів, який парламент Грузії ухвалив у першому читанні.

Чиновник наголосив, що Грузія як претендент на вступ до НАТО повинна мати правильну структуру для забезпечення свободи ЗМІ та участі громадянського суспільства.

"Цей проект є кроком назад і не сприяє євроатлантичній інтеграції Грузії", - зазначив Коломіна.