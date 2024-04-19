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У НАТО назвали "кроком назад" ухвалення Грузією закону про іноагентів

Фото: у НАТО розкритикували Грузії через закон про іноагентів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У НАТО вважають, що Грузія зробила крок назад на шляху до інтеграції в Альянс, ухваливши скандальний закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника генсека НАТО для Кавказу і Центральної Азії Хав’єра Коломіна у Twitter (X).

Він зазначив, що у НАТО стурбовані законом про іноагентів, який парламент Грузії ухвалив у першому читанні. 

Чиновник наголосив, що Грузія як претендент на вступ до НАТО повинна мати правильну структуру для забезпечення свободи ЗМІ та участі громадянського суспільства.

"Цей проект є кроком назад і не сприяє євроатлантичній інтеграції Грузії", - зазначив Коломіна.

 

Що про це відомо

18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Раніше у Грузії намагалися ухвалити подібний документ, але через протести влада вирішила відмовитися від цієї ініціативи.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкритикував рішення парламенту Грузії. У ЄС вважають, що Грузія повинна відмовитися від закону, в інакшому випадку це може викликати проблеми зі вступом країни до Європейського союзу.

Варто додати, що подібний закон дії в Росії, у рамках якого придушують опозиційні ЗМІ.

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